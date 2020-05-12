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12.05.2020  16:19   

У галереї «Мистецтво Слобожанщини» відбудеться онлайн-виставка робіт студентів худучилища

Х ювілейна виставка робіт студентів і викладачів Харківського художнього училища «Дарую майстерність» відкривається сьогодні, 12 травня, на інтернет-ресурсах галереї «Мистецтво Слобожанщини».


//city.kharkov.ua
В експозиції буде представлено широкий спектр живописних і графічних робіт.
 
Як зазначили організатори виставки, мистецтво викладачів, студентів і випускників Харківського художнього училища відомо не тільки в Україні, а й далеко за її межами.
 
«Воно базується не тільки на кращих традиціях і напрацюваннях класичного академічного мистецтва, а й відкрито до нових художніх напрямів, стилів і тенденцій в мистецтві. Творчість людей, які пов'язані з Харківським худучіліщем, настільки різноманітна та індивідуальна: у деяких роботах відчувається вплив імпресіонізму, а деякі написані в реалістичній манері. Нерідко викладачі та учні експериментують, використовуючи власні авторські прийоми», - зазначили в галереї.
 
Відвідати експозицію онлайн можна на сайті галереї «Мистецтво Слобожанщини» Харківського обласного організаційно-методичного центру культури і мистецтва, а також на сторінках соцмереж галереї в «Facebook» та «Instagram».
 
Довідка. Харківське художнє училище засноване в 1896 році на базі приватної художньої школи М. Раєвської-Іванової. Першим директором училища був учень Іллі Рєпіна Олександр Любимов, а викладачами - випускники знаменитої репинської майстерні. Сьогодні училище відомо у світовому художньому контексті завдяки своїм випускникам, серед яких Олександр Дейнека, Володимир Аверін, Адольф Константинопільський та ін.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  онлайн, выставка, харьков
 
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