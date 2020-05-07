07.05.2020 10:20

Турция готовится к открытию туристического сезона: Аll inclusive не отменят

Правительство Турции рассчитывает, что индустрия туризма начнет работать в конце мая.



//biz.liga.net

Сначала турецкие отели начнут принимать местных жителей. А в июне страна планирует пригласить иностранцев: с 12 июня стартуют международные чартерные рейсы, в том числе из Западной и Центральной Европы.

В связи с этим разработаны правила работы отелей, которые призваны уменьшить риски распространения Covid-19.

Среди общих норм: отель сможет принять 50% от максимального количества гостей на которых он рассчитан; увеличится количество горничных, уборщиц и официантов; все сотрудники отеля обязаны будут носить маски, а также регулярно проходить медицинские осмотры и делать тестирование на коронавирус.

Также будут введены конкретные правила бассейнов, пляжей, спа, развлечений: количество лежаков на пляжах и возле бассейнов будет уменьшено вдвое, а расстояние между ними увеличится до безопасных 1,5-2 метров; отели смогут предложить отдельные места для отдыха семей; персонал также будет носить защитную одежду в зоне бассейна; туалеты и душевые будут регулярно чиститься и дезинфицироваться; прежде чем зайти в бассейн, каждому гостю придется принять душ.

Услуга All inclusive останется в гостиницах. Однако формат обслуживания гостей изменится - ​​формата полностью открытого фуршета не будет. Однако об ограничении доступа к пище речь не идет.

Основные изменения по All inclusive: перед входом в ресторан будут установлены дезинфицирующие средства; столы в ресторанах и барах будут размещены на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга; в буфетах на полу будет нанесена разметка, чтобы между гостями сохранялся необходимое пространство; еда будет выложена в прозрачной или стеклянной таре и ее придется брать собственной ложкой или вилкой или ее будет накладывать персонал; напитки будет раздавать персонал. При этом магазины, базары, кафе вне отелями могут не придерживаться этих правил.

Напомним, в Министерстве иностранных дел исключают, что авиасообщение Украины с другими странами может возобновиться до сентября.