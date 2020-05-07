07.05.2020 09:51

Страны Европы открывают международное сообщение

Одной из первых стран, которая отменяет запрет на пересечение границы, стала Чехия.



// izvestia.kharkov.ua

В министерстве промышленности Чешской распубликы отметили, что при возвращении в страну лица должны оказывать негативное тест на коронавирус, который сделан не ранее, чем за четыре дня до пересечения границы с Чехией. В других случаях люди должны в течение 14 дней находиться на карантине.



Карел Гавличек, министр промышленности Чешской республики:

Мы снимаем запрет на перевозки. Я предлагаю правительству отменить запрет на международные железнодорожные и автобусные перевозки с 11 мая.



Открывают границы и страны Балтии: Латвия, Литва и Эстония, правда только внутренние. Об этом договорились главы правительств трех стран. Однако, Министерство сообщения Латвии работает над тем, чтобы уже с 13 мая возобновить без ограничений международные воздушные и морские пассажирские перевозки. А открыть сухопутные границы планируют с 18 мая.



Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии:

Учитывая успешную борьбу с COVID-19 в Балтии, мы решили открыть внутренние границы страны Балтии с 15 мая и восстановить свободное передвижение наших граждан. Для граждан других стран, прибывающих в Балтии, сохраняется двухнедельный карантин.



Кипр планирует возобновить авиасообщение с 9 июня. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Константинос Иоанну. Кроме этого, порты Кипра начнут принимать круизные лайнеры и возобновят работу отели. Государство будет принимать туристов, но с соблюдением эпидемических норм. При этом, несмотря на открытие границ и восстановление авиасообщения, в аэропортах и ​​самолетах будут действовать новые стандарты.



Наталья Шишкина директор туристического агентства:

Бесспорно будут изменения. Нам придется больше времени проводить в аэропорту в момент регистрации. Уже есть авиакомпании, которые открывают полеты. В основном это масочный режим, то есть с момента захода в аэропорт и до момента выхода. Это социальное дистанцирование, будут скорее всего маркеры в аэропорту, чтобы люди не стояли близко в очередях. Особая фильтрация помещений, обработка. Стюарды будут в перчатках, масках и защитных костюмах.

Нововведение уже заработали в аэропорту имени Ференца Листа в венгерском Будапеште. Сотрудники, которые не могут соблюдать дистанцию ​​в полтора метра в силу специфики работы, обязательно носят маски. Также на полу и на сиденьях терминала расклеили информационные отметки, которые позволяют соблюдать дистанцию ​​между пассажирами.