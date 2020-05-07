Страны Европы открывают международное сообщение

Одной из первых стран, которая отменяет запрет на пересечение границы, стала Чехия.
В министерстве промышленности Чешской распубликы отметили, что при возвращении в страну лица должны оказывать негативное тест на коронавирус, который сделан не ранее, чем за четыре дня до пересечения границы с Чехией. В других случаях люди должны в течение 14 дней находиться на карантине.
Карел Гавличек, министр промышленности Чешской республики:
Мы снимаем запрет на перевозки. Я предлагаю правительству отменить запрет на международные железнодорожные и автобусные перевозки с 11 мая.
Открывают границы и страны Балтии: Латвия, Литва и Эстония, правда только внутренние. Об этом договорились главы правительств трех стран. Однако, Министерство сообщения Латвии работает над тем, чтобы уже с 13 мая возобновить без ограничений международные воздушные и морские пассажирские перевозки. А открыть сухопутные границы планируют с 18 мая.
Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии:
Учитывая успешную борьбу с COVID-19 в Балтии, мы решили открыть внутренние границы страны Балтии с 15 мая и восстановить свободное передвижение наших граждан. Для граждан других стран, прибывающих в Балтии, сохраняется двухнедельный карантин.
Кипр планирует возобновить авиасообщение с 9 июня. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Константинос Иоанну. Кроме этого, порты Кипра начнут принимать круизные лайнеры и возобновят работу отели. Государство будет принимать туристов, но с соблюдением эпидемических норм. При этом, несмотря на открытие границ и восстановление авиасообщения, в аэропортах и самолетах будут действовать новые стандарты.
Наталья Шишкина директор туристического агентства:
Бесспорно будут изменения. Нам придется больше времени проводить в аэропорту в момент регистрации. Уже есть авиакомпании, которые открывают полеты. В основном это масочный режим, то есть с момента захода в аэропорт и до момента выхода. Это социальное дистанцирование, будут скорее всего маркеры в аэропорту, чтобы люди не стояли близко в очередях. Особая фильтрация помещений, обработка. Стюарды будут в перчатках, масках и защитных костюмах.
Нововведение уже заработали в аэропорту имени Ференца Листа в венгерском Будапеште. Сотрудники, которые не могут соблюдать дистанцию в полтора метра в силу специфики работы, обязательно носят маски. Также на полу и на сиденьях терминала расклеили информационные отметки, которые позволяют соблюдать дистанцию между пассажирами.
Сегодня – день расслабления и истинных ценностей. Используйте его для того, чтобы укрепить отношения со своей второй половинкой и не забудьте уделить время детям.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Днем местами значительные дожди, град и шквал, 15-20 м/с.
В 1995 году ввели в эксплуатацию участок третьей, Алексеевской, линии.
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