06.05.2020 17:42

У Харкові обирають найкращі тревел-фотографії та відео з усього світу

Підведено перші підсумки Міжнародного фестивалю подорожей та мистецтв «II Kharkiv International Festival of Arts and Travel»».



//city.kharkov.ua

Фестиваль пройшов у рамках Міжнародного туристичного форуму «Харків: партнерство в туризмі». Цьогоріч у ньому взяли участь 1411 конкурсантів зі 103 країн світу. Найбільша кількість заявок надійшла з України, Туреччини, Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, Індії та Ірану.

На розгляд журі було подано близько 2 тис. конкурсних фототворів та відеоробіт за номінаціями: дрон-відео (598 конкурсантів), роуд-муві (571 конкурсант), фільм тревел-документалістики (121 конкурсант) та тревел-фотографія (121 конкурсант). Усі роботи пройшли дистанційний конкурсний відбірковий етап, у результаті якого був сформований шорт-лист кращих робіт фестивалю: 27 дрон-відео, 25 фільмів роуд муві, 35 фільмів тревел-документалістики та 41 тревел-фотографія. Серед них є професійні роботи українців - мандрівників Ольги та Андрія Андрїєвих, Дар’ї Маляр, фотографів Ольги Дзюби, Євгена Самученка та студента-іноземця Ліла Ахмаді, який представив на конкурс добірку світлин Харкова очима іноземця.

Далі відбудеться фінальний відбір на отримання головного призу фестивалю і призів номінацій. З більш детальною інформацією можна ознайомитися на сайті фестивалю.