Юний харківський піаніст став переможцем міжнародного конкурсу

Харків'янин Артем Кравцов виграв Гран-прі міжнародного онлайн-конкурсу юних піаністів серед учнів початкових мистецьких закладів «Львів Каваї Карантин 2020».
Артем Кравцов - вихованець Харківської дитячої музичної школи №15 ім. В. А. Моцарта.
Зазначимо, музичний конкурс проходив з 7 по 23 квітня дистанційно. У ньому взяли участь 800 юних піаністів з 18 країн, в тому числі з 24 областей України. Виступи учасників оцінювало міжнародне журі, до складу якого увійшли провідні піаністи з 15 країн.
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В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Днем местами значительные дожди, град и шквал, 15-20 м/с.
В 1995 году ввели в эксплуатацию участок третьей, Алексеевской, линии.
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