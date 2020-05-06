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06.05.2020  14:24   

Юний харківський піаніст став переможцем міжнародного конкурсу

Харків'янин Артем Кравцов виграв Гран-прі міжнародного онлайн-конкурсу юних піаністів серед учнів початкових мистецьких закладів «Львів Каваї Карантин 2020».


://city.kharkov.ua

Артем Кравцов - вихованець Харківської дитячої музичної школи №15 ім. В. А. Моцарта.

Зазначимо, музичний конкурс проходив з 7 по 23 квітня дистанційно. У ньому взяли участь 800 юних піаністів з 18 країн, в тому числі з 24 областей України. Виступи учасників оцінювало міжнародне журі, до складу якого увійшли провідні піаністи з 15 країн.

Источник:   ХГС
 Тэги:  пианист, харьков, конкурс, лауреат, страны
 
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