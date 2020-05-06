Юбилейную выставку «Дарю мастерство» проведут в интернете

В мае 2020 году на интернет-ресурсах галерее «Искусство Слобожанщины» в онлайн формате будет проведена традиционная Х отчетная выставка студентов и преподавателей Харьковского художественного училища «Дарю мастерство».
На выставке, которая в этом году является юбилейной, будет представлен широкий спектр живописных и графических работ харьковских художников разных поколений.
Искусство преподавателей, студентов и выпускников ХХУ известно не только в Украине, но и далеко за ее пределами. Оно базируется не только на лучших традициях и наработках классического академического искусства, но и открыто для других художественных направлений, стилей и тенденций в искусстве.
В некоторых работах чувствуется влияние имресионизма, с его отражением реальности через внутренние впечатления и приоритетом цвета над формой. Некоторые авторы работают в реалистической манере, с большим вниманием к малейшим деталям. А некоторым по душе лаконичная, но яркая декоративная манера.
Не остаются без внимания художников и абстрактное искусство и новые художественные течения. Нередко, преподаватели и учащиеся экспериментируют, используя собственные авторские приемы, добавляет работам оригинального и разнопланового звучания.
Экспозиция выставки «Дарю мастерство» будет доступна для ознакомления на интернет-ресурсах галерее «Искусство Слобожанщины»:
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Сайт КЗ «ООМЦКМ»
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