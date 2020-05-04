04.05.2020 10:36

Харьковская галерея проводит персональную онлайн-выставку абстрактной живописи художницы Елены Голембовской

С 1 мая на интернет-ресурсах галереи «Искусство Слобожанщины» доступна экспозиция персональной онлайн-выставки абстрактной живописи художницы Елены Голембовской.



// cultura.kh.ua

Работы, представленные на выставке выполнены в стиле абстрактной живописи. Это искусство, с помощью различных сочетаний цвета и линии направленное на внутреннее интуитивное восприятие и ассоциации.



Вот что говорит Елена Голембовская о своем новом призвании: «Техника fluid acrylic дает возможность краскам свободно смешиваться. Когда это происходит, кажется, что это создает сама природа, природа красок. Это становится медитацией, сотрудничеством с красками. И это чудо, к которому ты отношения. И это счастье».



В своих картинах Елена показывает неразрывную связь между микрокосмом человека и макрокосмом Вселенной. Поскольку Елена пришла к искусству из сферы компьютерных технологий, к своим картинам она стала создавать дополненную реальность (AR), которая оживляет картину с помощью смартфона. Картины, помеченные буквой А, имеют дополненную реальность. Для того, чтобы ее увидеть, необходимо загрузить приложение Artivive.com с Google Play или App Store. И навести смартфон на картину.



Приложение можно загрузить с QR-кодом, который будет добавлен в фотоальбом с работами автора на странице галерее «Искусство Слобожанщины» на Facebook.

Выставку можно посмотреть на ресурсах:

Facebook Фотоальбом

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