07.04.2020 15:01

Визначилися фіналісти міського конкурсу «Create Kharkiv»

Журі визначило фіналістів відбіркового туру міського конкурсу креативних проєктів «Create Kharkiv».



://city.kharkov.ua

Як повідомили організатори, у конкурсі взяли участь 113 осіб. Проєкти оцінювались у таких номінаціях: «Дизайн середовища», «Fashion-дизайн», «Архітектура та містобудування» та «Візуальне мистецтво». Журі уважно ознайомилося з усіма проєктами і відібрало кращі з них для участі у другому турі. Всього у фінальний етап вийшли 28 проєктів - по сім у кожній номінації.



Як повідомила голова журі конкурсу, начальник управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів міської ради Вікторія Грецька-Миргородська, конкурсанти подали проєкти високого рівня.



«Конкурс вперше проводиться у розширеному форматі з чотирма досить серйозними номінаціями. І, відверто кажучи, ми не очікували, що отримаємо так багато заявок. До того ж, практично всі проєкти виконані на дуже високому рівні, тому журі було непросто визначити кращих з кращих. Ми щиро вдячні всім учасникам і неодмінно продовжимо з ними співпрацю в інших форматах, а фіналістів вітаємо і чекаємо на зустрічі у другому етапі конкурсу», - зазначила Вікторія Грецька-Миргородська.



Тепер учасники другого туру повинні будуть зробити короткі відеоролики (до 30 сек.), що представляють їхні проєкти. Файли приймаються до 13 квітня включно на електронну адресу: [email protected] Проєкти без відеопрезентацій не зможуть взяти участь у фінальному голосуванні, яке відбудеться 25 квітня у прямому ефірі на відео-сервері «Youtube». Ведучими заходу стануть актор, музикант і відеоблогер Євген Білозеров, а також шоумен і ведучий Іван Русанов.



У кожній номінації визначать переможців і призерів, які посіли перше, друге та третє місця. Кращий проєкт отримає Гран-прі - сертифікат на поїздку на «Barcelona Design Week». Захід пройде, попередньо, 9-18 червня в Іспанії (у разі перенесення поїздка відбудеться в інші дати).



З повним списком конкурсантів, які вийшли у фінал «Create Kharkiv», можна ознайомитися тут.