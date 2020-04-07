Главная Новости Культура и Туризм Православные священники без прихожан всенощной встретили большой религиозный праздник (ФОТО)
07.04.2020  12:50   

Православные священники без прихожан всенощной встретили большой религиозный праздник (ФОТО)

В канун праздника Благовещения Пресвятой Богородицы митрополит Онуфрий совершил всенощное бдение в Свято-Благовещенском соборе


://eparchia.kharkov.ua/

6 апреля 2020 года, в канун праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий, возглавил праздничное всенощное бдение в Свято-Благовещенском кафедральном соборе города Харькова.

 

 

 

 

 

 

Источник:   Харьковская епархия
 
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