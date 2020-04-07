Православные священники без прихожан всенощной встретили большой религиозный праздник (ФОТО)

В канун праздника Благовещения Пресвятой Богородицы митрополит Онуфрий совершил всенощное бдение в Свято-Благовещенском соборе
6 апреля 2020 года, в канун праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий, возглавил праздничное всенощное бдение в Свято-Благовещенском кафедральном соборе города Харькова.
Берясь сегодня за какое-то дело, вам очень не помешает спокойно взвесить и обдумать, не переоцениваете ли вы свои силы?
Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Харькове покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без осадков.
Сегодня православная церковь Украины отмечает один из самых больших праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы.
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