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07.04.2020  09:33   

Выставка, посвященная Благовещению, откроется в социальных сетях харьковской галереи

С 7 апреля на интернет-ресурсах областного центра культуры и искусства откроется онлайн-выставка живописи и графики харьковской художницы Зои Пилипенко «Благая весть».


// cultura.kh.ua

Открытие персональной выставки Зои Пилипенко было запланировано на 26 марта в галерее «Мистецтво Слобожанщини», но в связи с карантином из-за распространения COVID-2019 ее решили провести в онлайн-режиме.

Основная часть экспозиции выставки будет выложена в интернет 7 апреля - в день Благовещения, а остальные - в течение недели, приходящейся на этот праздник.

Ознакомиться с выставкой можно через интернет-ресурсы:

Сайт КЗ «ООМЦКИ»;

Facebook: Мистецтво Слобожанщини;

Instagram;

Twitter;

«Благовещение - большой христианский праздник. Радостью от пробуждения жизни, своим чувством красоты и любви щедро делится в своем творчестве художница Зоя Пилипенко. Возвышенность и вместе с тем душевная простота и тепло ощущаются не только в образах, напоминающих иконы, но и в работах, где не изображен человек - пейзажах и натюрмортах. Картины Зои Пилипенко - это яркие насыщенные цвета, динамизм, но одновременно - ощущение покоя, уюта, гармонии, которое напоминает нам о неразрывной связи человека, природы и Бога. Попытаться передать благую весть зрителям, напомнить о надеждах и о радости, которая ежегодно нас ждет - цель этой выставки», - рассказали в галерее.

В 2021 году эту выставку можно будет увидеть вживую в галерее «Мистецтво Слобожанщины».

Источник:   ХООМЦКИ
 Тэги:  выставка, харьков, онлайн, карантин, коронавирус, мистецтво слобожанщины
 
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