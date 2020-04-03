03.04.2020 17:21

У Польщі відкрилася виставка харківських художників

Виставка сучасного українського мистецтва «Штучний біль», присвячена ключовим подіям в Україні, відкрилася сьогодні, 3 квітня, в Центрі сучасного мистецтва «Знаки часу» в Торуні (Польща).



//city.kharkov.ua

За словами куратора виставки та директора центру сучасного мистецтва «ЄрміловЦентр» Наталії Іванової, проєкт «Штучний біль» реагує на актуальні проблеми і ситуації, які визначають Україну як країну і геополітичну точку на світовій мапі. «Це теми, які болять і будуть боліти, навіть незважаючи на те, що за шість років ми якось «змирилися» з певним станом речей, навчилися жити з цим, так бурхливо й емоційно реагуємо. Але є художники, і їхні роботи час від часу повертають нас до цих подій, знову привертають нашу увагу, знову нагадують про те, що болить...», - підкреслила Наталія Іванова.

В експозиції представлені роботи 25 художників, фотографів і графіків з Харкова, Києва та інших міст України. Серед них: Гера Артемова, Артем Волокітін, Костянтин Зоркін, Віталій Кохан, Владислав Краснощок, Сергій Лебединський, Белла Логачева та ін.

За словами організаторів, ще одна ціль проєкту - підтримка міжкультурного діалогу України і Польщі, які мають певний загальний історичний досвід та історію. Так, три роки тому в харківському центрі сучасного мистецтва «ЄрміловЦентр» відбулася виставка з колекції Центру сучасного мистецтва «Знаки часу» (Торунь). Сьогодні «ЄрміловЦентр» показує українське сучасне мистецтво в Торуні.

Зазначимо, в зв'язку з карантином виставка працюватиме в онлайн-режимі - презентації транслюватимуться на «YouTube-каналі», також будуть організовані віртуальні екскурсії.

Організатори проєкту - Центр сучасного мистецтва «ЄрміловЦентр», Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна та «ABRAMOVYCH.ART».