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27.03.2020  16:58   

У галереї «Мистецтво Слобожанщини» відкриється онлайн-виставка, присвячена Благовіщенню

Виставка живопису та графіки харківської художниці Зої Пилипенко «Блага звістка» пройде онлайн, починаючи з 7 квітня.


//city.kharkov.ua
Експозиція мала відкритися  у галереї «Мистецтво Слобожанщини» 26 березня, але у зв’язку з карантином через поширення «COVID-2019» виставка пройде онлайн. Основну частину робіт викладуть в інтернет на Благовіщення, 7 квітня, а решту - протягом святкового тижня.  
 
«Благовіщення – велике християнське свято. Радістю від пробудження життя, своїм відчуттям краси та любові щедро ділиться у своїй творчості художниця Зоя Пилипенко. Піднесеність і разом з тим душевна простота і тепло відчуваються не тільки в образах, що нагадують ікони, але і в роботах, де не зображена людина – пейзажах та натюрмортах. Картини Зої Пилипенко – це яскраві насичені кольори, динамізм, але водночас – відчуття спокою, затишку, гармонії, яке нагадує нам про нерозривний зв’язок людини, природи і Бога. Спробувати передати благу звістку глядачам, нагадати про надії і радість, яка щороку нас неодмінно чекає – мета цієї виставки», - розповіли у галереї. 
 
Переглянути роботи можна буде на сторінці галереї Мистецтво Слобожанщини у «Facebook» та «Instagram». Повторити ескпозицію у гелереї планують наступного року. 
 
Зазначимо, що Зоя Пилипенко працює у Харківському художньому училищі, член Спілки художників України з 2000 року. Постійний учасник обласних і республіканських виставок. Неодноразові персональні і групові виставки проходили в Україні та за кордоном.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  выставка, карантин, харьков, благовещенье, коронавирус
 
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