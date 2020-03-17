17.03.2020 14:27

Карантин из-за коронавируса: список музеев, которые можно «посетить» онлайн

Музеи мира открывают доступ к своим экспозициям онлайн.



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Все больше стран мира вводят меры по предотвращению распространения нового коронавируса. Одной из таких мер является запрет на въезд иностранцев, а также ограничение передвижения граждан страны. Но вынужденная изоляция не всегда имеет негативный оттенок: благодаря современным технологиям даже находясь дома можно путешествовать и ходить на экскурсии. Тем более, что ведущие музеи мира открывают доступ к некоторым своим экспозициям онлайн, сообщает Forbes.

Галерея Уффици

Музеи Италии закрыты минимум до апреля, но Галерею Уффици можно посетить онлайн благодаря Google Maps. Галерея располагается во дворце во Флоренции, который был построен в 1560-1581 годах, это один из важнейших музеев европейского изобразительного искусства, особого внимания заслуживает коллекция итальянского искусства эпохи Возрождения.

Тейт Модерн

Лондонский музей известен благодаря коллекции модерного и современного искусства, начиная с 1900-х годов и до настоящего времени. С 2000 годов галерея располагается в здании бывшей электростанции Бэнксайд на берегу Темзы.

Музей Орсе

Музей располагается в здании бывшего железнодорожного вокзала на левом берегу Сены в Париже. Несмотря на то, что он также закрыт из-за коронавируса, онлайн можно увидеть некоторую часть его коллекции. Большая часть – французское искусство ХІХ-ХХ столетий.

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Государственный музей (Рейксмузей, Нидерланды)

Музей в Амстердаме содержит крупнейшую коллекцию работ голландских мастеров, например Рембрандта и Вермеера. В 2019 году его посетили около трех миллионов человек, но это попасть туда можно и онлайн.

Национальный музей антропологии (Мексика)

Национальный музей антропологии – один из крупнейших и наиболее посещаемых в стране. Он известен коллекцией артефактов доколумбовой эпохи, которые были найдены как на территории современной Мексики, так и на территориях, которые сейчас принадлежат США.

Музей Афинского Акрополя

Несмотря на то, что музей достаточно молодой, ему чуть больше 10 лет, он славится собранием археологических находок, которые датируются периодом до пяти тысяч лет назад.

Лувр

Один из самых известных музеев Франции и мира открыл онлайн-туры по нескольким своим самым посещаемым экспозициям. Увидеть собрание искусства "вживую" пока нельзя, а вот онлайн – в любое время.