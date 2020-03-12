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12.03.2020  13:07   

Харків'яни взяли участь у стародавній традиції у словенському Мариборі (ФОТО)

Делегація Харківської міської ради відвідала місто-партнер Марибор (Республіка Словенія).


//city.kharkov.ua
Харків'ян запросили на символічну церемонію з нагоди 41-го традиційного заходу обрізки Старої Лози, яке відбулося 7 березня. Цього року Харкову передали паросток найдавнішої виноградної лози в світі, яка росте понад 450 років в Посту, старій частині міста Марибор біля річки Драва.   
 
Також в рамках візиту представники делегації з Харкова зустрілися з головою міжнародних відносин муніципалітету міста Марибор Наташею Рітонією і обговорили перспективи подальшої співпраці між містами-партнерами.
 
Нагадаємо, що партнерські відносини між містами Харків і Марибор офіційно були встановлені у 2012 році. 
 
 
 
 
Источник:   Міська рада
 Тэги:  марибор, делегация, харьков, словения, обрезание старой лозы
 
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