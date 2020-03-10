10.03.2020 16:10

В Харькове откроется выставка «Огни большого города»

С 13 марта по 13 апреля в научном парке «Синергия» пройдет выставка живописи харьковского художника Юрия Кузнецова «Огни большого города».



// cultura.kh.ua

Юрий Кузнецов начал писать картины сравнительно недавно, но живописью интересовался всю жизнь. В целом, стилистика работ близка к импрессионизму. Своеобразными учителями и помощниками в самосовершенствовании стали работы таких известных современных художников как Джереми Манн (США), Тибор Надь (Словакия), Джозеф Збуквич (Словакия), Юстина Копаная (Польша), Дмитрий Даниш (Украина), Глеб Голубецкий (Россия).

На выставке «Огни большого города» основными героями стали изображения урбанистических пейзажей огромных мегаполисов. Большое внимание автор уделяет ночному городу, который предстает совершенно в ином виде, в других красках, получает новые смыслы, становясь одновременно и близким и таинственным.



Особенное место в творчестве Юрия Кузнецов занимает море. Будучи яхтсменом, Юрий Кузнецов с удивительной искренностью изображает не только водную гладь, корабли, лагуны, пристани и портовые города, но и само переживание от нахождения человека в таинственном, овеянном легендами пространстве – море.

Еще одна часть экспозиции – красочные цветочные натюрморты в пастозной технике, с использованием объемных мазков.



Время работы выставки: пн-пт: 8:00 до 22:00;сб-вс: 8:00 до 18:00. Адрес: пр. Науки, 14, Научный парк «Синергия», вход со стороны ул. Серповой, корпус “И” ХНУРЭ.