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03.03.2020  16:33   

В Харькове пройдет KharkivMusicFest

С 28 марта по 10 апреля в Харькове в третий раз пройдет Международный фестиваль классической музыки KharkivMusicFest.


//kharkivmusicfest.com

В этом году фестиваль будет посвящен творчеству Людвига ванн Бетховена, 250-летний юбилей которого в 2020 году отмечают все музыкальные столицы мира. В каждом из концертов основной программы KharkivMusicFest прозвучат самые популярные хиты Бетховена: Симфонии №5, №7, последняя часть симфонии №9, «Лунная соната» и другие произведения.

Каждый год организаторы приглашают на фестиваль звезд мировой классической музыки. В этом году в Украине впервые выступит Пол Льюис – английский пианист, обладатель премий Grammy, Эдгар Моро – французский виолончелист, победитель престижных музыкальных конкурсов, Тобиас Фельдман –  немецкий скрипач, играющим на скрипке итальянского мастера Николо Гальяно, а также всемирно известные украинские оркестры: New Era Orchestra, Национальный симфонический оркестр Украины и Национальная капелла Украины «Думка».

«KharkivMusicFest» - это пять основных концертов музыки на любой вкус в концертном зале областной филармонии. Кроме основной программы харьковчан ждут альтернативные и детские программы, флешмобы, лекции для взрослых, просветительская программа для школьников и встречи с арт-деятелями в неформальной обстановке.

Подробнее о программе – на сайте фестиваля.

 

Тэги:  kharkivmusicfest, харьков, фестиваль, филармония
 
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