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02.03.2020  12:48   

У Київському районі нагородили переможців творчого конкурсу (ФОТО)

Церемонія нагородження переможців щорічного конкурсу «Юні дарування» відбулася 28 лютого в Харківській загальноосвітній школі №164 Київського району.


//city.kharkov.ua
У заході взяли участь заступник голови Адміністрації Київського району Володимир Івлєв, представники районного управління освіти, районної батьківської ради, керівники шкіл, учасники конкурсу та їхні батьки.
 
Цього року конкурс проходив у двох номінаціях: «Вокальні колективи» та «Інструменталісти». Всього в ньому взяли участь понад 170 школярів з більш ніж 20 закладів освіти району, а також вихованці НВК «Ліцей «Професіонал». Свою творчість переможці та лауреати конкурсу продемонстрували на гала-концерті.
 
Заступник голови Адміністрації Київського району Володимир Івлєв привітав дітей з їхніми досягненнями та побажав творчих успіхів, натхнення та подальших перемог.
 
Переможцям і призерам «Юних талантів» вручили дипломи управління освіти Адміністрації Київського району, статуетки та солодкі призи.
 
 
 
Тэги:  конкурс, награждение, харьков
 
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