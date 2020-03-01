В Лозовой установили рекорд — слепили самый длинный ленивый вареник, длиной 28,5 метра (ФОТО)

На площади возле городского Дворца культуры жители общины провожали зиму и встречали весну праздничным концертом, конкурсом-выставкой к лучшему чучело, установлением рекорда на самый длинный ленивый вареник, розыгрышем подарков на столбе Колодия и традиционным сожжением чучела Кострубоньки.
На главной площади города 29 февраля отметили праздник Колодия.
Жители общины провожали зиму и встречали весну праздничным концертом, конкурсом-выставкой лучшего чучела, розыгрышем подарков на столбе Колодия и традиционным сожжением чучела Кострубоньки.
Также в этот день в городе установили рекорд — слепили самый длинный ленивый вареник длиной 28, 5 метра. Участие в приготовлении блюда взяли 19 старостинских округов. Вареники варили на площади в котле, приправляли сметаной и угощали всех желающих. Сертификат об установлении рекорда начальник управления культуры Татьяна Запорожец вручила мэру Сергею Зеленскому
Впервые в этом году на праздник Колодия устроили выставку-конкурс на лучшее чучело «Праздничная Кострубонька». Также на площади проходила развлекательная программа «На вкусном дворе быстрые блины», работали торговые палатки, выставки-продажи мастеров декоративно-прикладного искусства. В помещении Дворца культуры проходили развлекательные мероприятия для детей.
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