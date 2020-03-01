Главная Новости Культура и Туризм В Лозовой установили рекорд — слепили самый длинный ленивый вареник, длиной 28,5 метра (ФОТО)
01.03.2020  14:13   

В Лозовой установили рекорд — слепили самый длинный ленивый вареник, длиной 28,5 метра (ФОТО)

На площади возле городского Дворца культуры жители общины провожали зиму и встречали весну праздничным концертом, конкурсом-выставкой к лучшему чучело, установлением рекорда на самый длинный ленивый вареник, розыгрышем подарков на столбе Колодия и традиционным сожжением чучела Кострубоньки.


://lozovarada.gov.ua

На главной площади города 29 февраля отметили праздник Колодия.

Жители общины провожали зиму и встречали весну праздничным концертом, конкурсом-выставкой лучшего чучела, розыгрышем подарков на столбе Колодия и традиционным сожжением чучела Кострубоньки.

Также в этот день в городе установили рекорд — слепили самый длинный ленивый вареник длиной 28, 5 метра. Участие в приготовлении блюда взяли 19 старостинских округов. Вареники варили на площади в котле, приправляли сметаной и угощали всех желающих. Сертификат об установлении рекорда начальник управления культуры Татьяна Запорожец вручила мэру Сергею Зеленскому

Впервые в этом году на праздник Колодия устроили выставку-конкурс на лучшее чучело «Праздничная Кострубонька». Также на площади проходила развлекательная программа «На вкусном дворе быстрые блины», работали торговые палатки, выставки-продажи мастеров декоративно-прикладного искусства. В помещении Дворца культуры проходили развлекательные мероприятия для детей.

 

 

Источник:   Лозовской горсовет
 Тэги:  традиция, праздник, вареник, лепка.
 
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