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01.03.2020  12:34   

Харьковчане отмечают Прощеное Воскресенье и последний день Масленницы

В последний день Масленицы – Прощенное Воскресенье – на площади Свободы в Харькове продолжаются праздничные гуляния.


://vecherniy.kharkov.ua/

В ярмарке участвуют все районы города. Область также представлена некоторыми коллективами и сельхозпроизводителями.

Первый день весны на площади Свободы. Все районы города построились и просят прощения, сообщают в соцсетях.

Источник:   ВХ
 Тэги:  масленница, харьков, прощеное воскресенье, гуляния
 
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