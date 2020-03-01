01.03.2020 12:34

Харьковчане отмечают Прощеное Воскресенье и последний день Масленницы

В последний день Масленицы – Прощенное Воскресенье – на площади Свободы в Харькове продолжаются праздничные гуляния.



://vecherniy.kharkov.ua/

В ярмарке участвуют все районы города. Область также представлена некоторыми коллективами и сельхозпроизводителями.



Первый день весны на площади Свободы. Все районы города построились и просят прощения, сообщают в соцсетях.