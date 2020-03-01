Харьковчане отмечают Прощеное Воскресенье и последний день Масленницы

В последний день Масленицы – Прощенное Воскресенье – на площади Свободы в Харькове продолжаются праздничные гуляния.
В ярмарке участвуют все районы города. Область также представлена некоторыми коллективами и сельхозпроизводителями.
Первый день весны на площади Свободы. Все районы города построились и просят прощения, сообщают в соцсетях.
У этого феерического дня есть множество плюсов: творческий потенциал, интуиция, общительность и креативность сегодня на высоте – используйте это, чтобы получить приятные дивиденды.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков.
Начался март – и кошатники отмечают праздник своих любимцев.
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