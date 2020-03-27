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27.03.2020  14:27   

В Харькове появилась своя народная «Ассоль» (ФОТО)

Харьковское коммунальное предприятие добилось почетного звания «Народный художественный коллектив»


://dniokh.gov.ua

27 февраля 2020 в Доме культуры «Строителей» (г.. Харьков, площадь Героев Небесной Сотни, 19-А) состоялся отчетное мероприятие по присвоению почетного звания «Народный художественный коллектив» Образцовый художественный коллектив ансамбля танца «Ассоль» Коммунального учреждения «Центр детского и юношеского творчества № 6 Харьковского городского совета »(руководитель - Виктория Машкина).

По итогам проведения мероприятия обзорной комиссией Департамента науки и образования облгосадминистрации по присвоению и подтверждении почетных званий «Народный художественный коллектив» и «Образцовый художественный коллектив» творческим коллективам учебных заведений установлено соответствие отчетного мероприятия условиям Положения о почетных званиях «Народный художественный коллектив» и «Образцовый художественный коллектив», утвержденного приказом Министерства образования и науки Украины от 14.08.2002 № 461, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 29.11.200 2 по № 936/7224 (с изменениями), и ходатайствовать перед Министерством образования и науки Украины о рассмотрении вопроса о присвоении почетного звания «Народный художественный коллектив» Образцовый художественный коллектив ансамбля танца «Ассоль» Коммунального учреждения «Центр детского и юношеского творчества № 6 Харьковского городского совета» за весомый вклад в дело художественно эстетического воспитания молодого поколения Харьковщины на образцах народного искусства, сохранение и приумножение традиций украинской культуры, а также значительные творческие достижения коллектива на региональном и  международном уровнях.

 

 

 

Источник:   Департамент образования и науки ХОГА
 Тэги:  танец, харьков, коммунальное, ассоль, народный
 
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