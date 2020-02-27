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27.02.2020  20:15   

Сталі відомі фіналісти студентської ліги з гри «Що? Де? Коли?» (ФОТО)

Другий відбірковий етап Студентської ліги зі спортивного варіанту гри «Що? Де? Коли?» сезону 2019-2020 рр. пройшов 26 лютого у конференц-залі спорткомплексу «Металіст».


//city.kharkov.ua
У ньому взяли участь 35 команд вишів міста. Студенти відповіли на 30 запитань з різних областей - історії, науки, культури, спорту, повсякденного життя.
 
За підсумками двох етапів гри, перше місце посіла команда «Домкрат Гагаріна» (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна), друге - «Встигнути за 60 секунд» (Харківський національний університет радіоелектроніки), третє - «Смурфіки» (ХНУРЕ).
 
Далі в рейтингу кращих - команди «Ту-ту» (Український державний університет залізничного транспорту), «Пінгвіни» (ХНУ імені В. Н. Каразіна), «Таки Мед» (Харківський національний медичний університет), «Індиго» (медичний університет) та «1-0-1» (Національний університет цивільного захисту України), які посіли четверте-восьме місця відповідно. Всі ці команди вийшли у фінал ліги.
 
Організатори гри «Що? Де? Коли?» в Харкові - Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту, Харківський міський центр дозвілля молоді та Центр інтелектуальної творчості «От ​​Вінта» при Будинку вчених.
 
 
 
 
Источник:   Міська рада
 Тэги:  что где когда, финалисты, харьков, студенческая лига
 
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