27.02.2020 08:36

Детский художественный вернисаж откроется в харьковской галерее

С 5 по 21 марта 2019 в галерее «Мистецтво Слобожанщины» будет экспонироваться «Художественный вернисаж» - традиционная итоговая Областная выставка детских художественных работ учеников-лауреатов и дипломантов областных конкурсов.



// cultura.kh.ua

В экспозицию выставки «Художественный вернисаж» вошли работы изобразительного и декоративно-прикладного искусства, представленные участниками выставки - учениками художественных школ и художественных отделений художественных школ Харьковской области и города Харькова.



В этом году на выставке будут представлены работы победителей следующих конкурсов:



1) «Объединимся же, братья мои!», целью которого является популяризация творческого наследия Т.Г.Шевченко. На рассмотрение жюри было предоставлено 255 детских работ: 55 работ в номинации «Декоративно-прикладное искусство» с использованием различных техник исполнения - батика, валяния, аппликации из ниток, природных материалов, вышивки, шерстяной акварели, гобелена, лялькарства, росписи по стеклу, по древесине, соленого и полимерного теста, пластилина и тому подобное; 200 работ в номинации «Изобразительное искусство», выполненных гуашью, акварелью, пастелью, акрилом, карандашами, в технике линогравюры, гратографии, монотипии и др. Всего в соревновании приняли участие воспитанники из 28 художественных школ Харьковской области и города Харькова.



2) «Слобожанщина - мой край родной», проводимой ради содействия развитию интереса учащихся к изучению и сохранению традиций, исторического и культурного наследия родного края (города, района, поселка и т.п.).



Торжественное открытие «Художественного вернисажа» - традиционной итоговой областной выставки детских художественных работ учеников-лауреатов и дипломантов областных конкурсов, состоится 5 марта в 14:00 по адресу: площадь Свободы, 5 (Госпром), 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).



Время работы выставки: ВТ - СБ, 11:00 - 19:00. Вход свободный.