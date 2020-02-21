Автор дебютной выставки приглашает на встречу

27 февраля в 17:00 в галерее «Искусство Слобожанщины» состоится творческая встреча с автором дебютной персональной выставки живописи и графики «Краски планеты, на которой ты не был» Дарьей Нагаец.
На творческой встрече с автором выставки Вы сможете познакомиться с оригинальными работами Дарьи Нагаец, узнать творческое становление автора, художественные методы и эксперименты, дальнейшие творческие планы.
Творчество Дарьи - это настоящее погружение в мир фантазий, мечтаний, искренности и глубокой философии. Хотя Дарья Нагаец является успешным юристом и не имеет профессионального художественного образования, его творческий полет не стеснен рамками и она смело доверяется своим чувствам, которые изображает на полотне и бумаге, отмечают организаторы выставки.
Вход свободный по адресу: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).
Этот день мало подходит для чего-либо важного и ответственного. Зато идеален для общения и приятных знакомств. Простые житейские радости доставят незабываемое удовольствие.
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Туман, ухудшение видимости до 500 м, слабый гололед.
Сегодня в Украине отмечается День Героев Небесной Сотни, введенный в 2015 году.
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