21.02.2020 09:06

Автор дебютной выставки приглашает на встречу

27 февраля в 17:00 в галерее «Искусство Слобожанщины» состоится творческая встреча с автором дебютной персональной выставки живописи и графики «Краски планеты, на которой ты не был» Дарьей Нагаец.



// cultura.kh.ua

На творческой встрече с автором выставки Вы сможете познакомиться с оригинальными работами Дарьи Нагаец, узнать творческое становление автора, художественные методы и эксперименты, дальнейшие творческие планы.



Творчество Дарьи - это настоящее погружение в мир фантазий, мечтаний, искренности и глубокой философии. Хотя Дарья Нагаец является успешным юристом и не имеет профессионального художественного образования, его творческий полет не стеснен рамками и она смело доверяется своим чувствам, которые изображает на полотне и бумаге, отмечают организаторы выставки.



Вход свободный по адресу: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).