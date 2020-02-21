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21.02.2020  09:06   

Автор дебютной выставки приглашает на встречу

27 февраля в 17:00 в галерее «Искусство Слобожанщины» состоится творческая встреча с автором дебютной персональной выставки живописи и графики «Краски планеты, на которой ты не был» Дарьей Нагаец.


// cultura.kh.ua

На творческой встрече с автором выставки Вы сможете познакомиться с оригинальными работами Дарьи Нагаец, узнать творческое становление автора, художественные методы и эксперименты, дальнейшие творческие планы.

Творчество Дарьи - это настоящее погружение в мир фантазий, мечтаний, искренности и глубокой философии. Хотя Дарья Нагаец является успешным юристом и не имеет профессионального художественного образования, его творческий полет не стеснен рамками и она смело доверяется своим чувствам, которые изображает на полотне и бумаге, отмечают организаторы выставки.

Вход свободный по адресу: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).

Тэги:  выставка, харьков
 
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