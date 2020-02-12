12.02.2020 15:02

Четверо украинских художников приняли участие в необычном эксперименте

Им было предложено всего за несколько часов написать портреты восьми жителей провинциального беларуского поселка Здравнёво, где жил и работал Илья Репин – всемирно известный художник, родившийся 175 лет назад вблизи Харькова.



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Картины были написаны в августе прошлого года в рамках международного гуманитарного проекта «Минская инициатива». Сейчас они выставлены на одной из наиболее престижных экспозиционных площадок Минска – в галерее Михаила Савицкого, сообщает «Утро с Интером с 7.00 до 10.30».

– В Здравнёво приехали четверо художников из Украины и ещё восемь художников из других стран, отдельно – натурщики. И мы бросились разбирать героев, кто кого будет писать, – вспоминает Татьяна Очередько из Киева. – На портрет нужно несколько дней, а у нас было всего шесть часов.

– Показалось, что мне повезло: попались очень усидчивые натурщики, – рассказывает киевлянка Екатерина Очередько. – Но потом выяснилось, что все они очень сложно идут на контакт. Свою героиню я писала в течение всего дня. Она посмотрела на портрет и сказала: это не я. Это форс-мажор для художника, пришлось на следующий день писать новый портрет.

– Причина в том, что беларуские женщины отличаются от украинок – они более сдержанные, тихие, спокойные, все эмоции и переживания у них внутри, и выйти на открытый диалог с ними сложно, – пояснила киевлянка Татьяна Очередько. – Украинки более эмоциональны. Когда ты их пишешь, то используешь яркие цвета, а когда – беларусок – сдержанные, холодные.

Схожее впечатление сложилось у художника из Мукачево Романа Штаера.

– Я решил выбрать среди натурщиков самую молодую участницу Анну. Для меня она была символом наследников людей, которые когда-то общались с Репиным. Я прошелся по Здравнёво и почувствовал суровость местности, поэтому на моей картине тусклые тона и строгие линии. Я постарался передать идентичность беларуского народа в портрете, зрителям понравилось.

Женщина, которая держит в кулаке три агрокомплекса, 35 тысяч гектаров земли и больше 10 тысяч коров, которые ежедневно дают 80 тонн молока. Так описал свою героиню киевлянин Петр Малинка.

– Это крепкая, статная славянская женщина. Надежда большая начальница в агрохозяйстве. С ней было очень интересно разговаривать – у нее хорошее, но несколько армейское чувство юмора. Иногда она отвлекалась, чтобы поговорить по работе. В какие-то моменты ей приходилось «рявкнуть» в трубку, то в тот же момент она успокаивалась и говорила, что готова дальше позировать.

Сестры Татьяна и Екатерина Очередьки из Киева являются членами Национального союза художников Украины. Их работы хранятся в музеях и частных коллекциях в Украине, Австралии, Греции, Турции, Германии, США, Египте, Польше.

Киевлянин Петр Малинка также член Национального союза художников Украины, его работы были выбраны для экспозиции на 13 художественных выставках.

Роман Штаер из Мукачево продолжает обучение в Национальной академии изобразительных искусств и живописи, работает в направлении храмовой культуры.

Все написанные в Здравнёво картины переданы в дар музею-усадьбе Ильи Репина «Здравнёво» в Витебской области Беларуси. Также музею передал свои работы народный художник Украины, лауреат Шевченковской премии Виктор Ковтун.