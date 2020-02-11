11.02.2020 17:49

У Муніципальному культурному центрі розвивається «молодий» театр

Режисери-початківці та новостворені театральні колективи починають свою діяльність зі сцени Харківського муніципального культурного центру.



//city.kharkov.ua

Про це на засіданні постійної комісії з гуманітарних питань Харківської міської ради повідомила в.о. директора Харківського муніципального культурного центру Орина Майсак.

За її словами, в центрі пробують свої сили молоді режисери і актори. Сцена МКЦ - швидше камерна, ніж концертна, тому там можна грати драматичні спектаклі.

«Ми усю увагу спрямували на сцену. Щорічно доповнюємо сценічні звук, світло, впроваджуємо світлодіодний LED-екран, який унікальний серед установ культури нашого типу, модернізуємо механізми сцени. Завдяки сучасному сценічному обладнанню маємо конкурентоспроможний сценічний продукт. Утеплюємо наш зал, купуємо сучасні кондиціонери і теплові насоси у глядацький зал, почали заміну театральних крісел. Уже встановили три ряди і плануємо щорічно оновлювати меблі», - повідомила Орина Майсак.

Крім того, за її словами, в центрі працює маленький гастрономічний театр - арт-кафе «Двері», де можна зустрітися з акторами і режисерами, які тільки що представляли свої спектаклі.

Орина Майсак повідомила, що в 2019 році в центрі провели близько 170 різних культурних заходів - спектаклі, тематичні, інтерактивні та шоу-програми. В установі культури працюють 10 творчих колективів для дітей та молоді, всього - понад 300 осіб.

«Центр - неформальний, молодіжний, театральний. Наші колективи виступають на професійному рівні в Грузії, Франції, Італії, Іспанії. Беруть участь у різних фестивалях і конкурсах і здобувають високі призові місця», - повідомила в.о. директора культурного центру.