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11.02.2020  17:49   

У Муніципальному культурному центрі розвивається «молодий» театр

Режисери-початківці та новостворені театральні колективи починають свою діяльність зі сцени Харківського муніципального культурного центру.


//city.kharkov.ua
Про це на засіданні постійної комісії з гуманітарних питань Харківської міської ради повідомила в.о. директора Харківського муніципального культурного центру Орина Майсак.
 
За її словами, в центрі пробують свої сили молоді режисери і актори. Сцена МКЦ - швидше камерна, ніж концертна, тому там можна грати драматичні спектаклі.
 
«Ми усю увагу спрямували на сцену. Щорічно доповнюємо сценічні звук, світло, впроваджуємо світлодіодний LED-екран, який унікальний серед установ культури нашого типу, модернізуємо механізми сцени. Завдяки сучасному сценічному обладнанню маємо конкурентоспроможний сценічний продукт. Утеплюємо наш зал, купуємо сучасні кондиціонери і теплові насоси у глядацький зал, почали заміну театральних крісел. Уже встановили три ряди і плануємо щорічно оновлювати меблі», - повідомила Орина Майсак.
 
Крім того, за її словами, в центрі працює маленький гастрономічний театр - арт-кафе «Двері», де можна зустрітися з акторами і режисерами, які тільки що представляли свої спектаклі.
 
Орина Майсак повідомила, що в 2019 році в центрі провели близько 170 різних культурних заходів - спектаклі, тематичні, інтерактивні та шоу-програми. В установі культури працюють 10 творчих колективів для дітей та молоді, всього - понад 300 осіб.
 
«Центр - неформальний, молодіжний, театральний. Наші колективи виступають на професійному рівні в Грузії, Франції, Італії, Іспанії. Беруть участь у різних фестивалях і конкурсах і здобувають високі призові місця», - повідомила в.о. директора культурного центру.
 
Зазначимо, що Муніципальний культурний центр працює по вул. Плеханівській, 77 (колишній БК «Металіст»). Більш детальну інформацію про роботу установи можна дізнатися тут.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  молодой театр, муниципальный центр, харьков
 
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