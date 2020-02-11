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11.02.2020  12:34   

У галереї «Мистецтво Слобожанщини» працюють дві виставки живопису та графіки

Виставки живопису та графіки «Барви планети, на якій ти не був» і виставка графіки «Міські міражі» представлені у галереї «Мистецтво Слобожанщини» (пл. Свободи, 5, Держпром, 4-й під'їзд).


://city.kharkov.ua/

Експозиція «Міські міражі» Тетяни Грибанової відкрита у малій залі галереї. Організатори повідомили, що автор передає міську динаміку, експериментує зі світлом і кольором і абстрактними композиціями.

«Художниця у графічних роботах показує власний погляд на місто: в різних образах, кольорах, формах, сенсах. Це немов міражі, які виникають і зникають швидко, але можуть залишити слід в серці. У творах Тетяни Грибанової місто може бути як добрим і лагідним, так і різким і холодним, але завжди динамічним, зі своїм власним пульсом», - розповіли в галереї.

У великій залі галереї працює дебютна персональна виставка живопису і графіки Дар'ї Нагаєць «Фарби планети». На ній представлені роботи в жанрах абстракції та інтуїтивного живопису. Організатори зазначають, що для художниці характерно об'єднувати літературу і образотворче мистецтво.

Обидві виставки працюють до 29 лютого, з 11:00 до 19:00, з вівторка до суботи.

Источник:   ХГС
 Тэги:  галерея, харьков, живопись, графика
 
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