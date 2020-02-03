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03.02.2020  14:33   

В Харькове открывается выставка писанок

4 февраля до 6 марта в Центре культуры и искусства пройдет выставка «Мир писанки».


// cultura.kh.ua

На выставке представят работы образцового художественного коллектива кружка росписи писанок «Дивосвіт».

Около 380 писанок, выполненных в технике отбеливания, прорезной технике, а также в технике восковой росписи, объединены тремя темами: «Різдвяні дзвони», «Хай хата ваша буде повна щастя і добра» и «Писанки Харківської губернії кінця ХІХ сторіччя» (посвящена 165-й годовщине со дня рождения выдающегося харьковского ученого и этнографа Николая Сумцова).

Кружок «Дивосвіт» был основан в 1999 году на базе Коммунального учреждения «Харьковский областной Дворец детского и юношеского творчества» выпускницей Харьковского института культуры Ларисой Волковой. Воспитанники кружка принимают активное участие в конкурсах, фестивалях и выставках, в частности, в ежегодном Всеукраинском этнокультурном проекте «Folk Ukraine», VI и VIII Всеукраинском фестивале писанок (г. Киев, 2016, 2017), Всеукраинской выставке-конкурсе декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Знай и люби свой край» (г. Киев, 2016), фестивале «Еврофольк – Слобожанщина, 2018» (г. Харьков) и многих других.

Открытие выставки - 4 февраля в 17:00 по адресу: ул. Пушкинская, 62, большой выставочный зал 1-го этажа.

Время работы: с 10:00 до 17:30, выходной – суббота, воскресенье. Вход - свободный.

 

Источник:   Центр культуры и искусства
 Тэги:  выставка, харьков
 
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