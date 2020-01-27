ХГУ покажет коллекцию университетских сокровищ

28 января в Каразинском университете состоится открытие выставки «Университетские сокровища: коллекции Каразинского XIX–XXI веков» и презентация видеопроекта «Современные голоса университетской классики».
Видеопроект, в реализации которого приняли участие представители университетского сообщества, представляет современное прочтение воспоминаний о Харьковский университет, актуализирует те образцы стиля и мировосприятия, которые были присущи классическом университета с момента его основания.
Выставка посвящена университетским коллекциям и собраниям - потому достоянию, благодаря которому Харьковский университет всегда находился среди ведущих украинских музейных центров.
На выставке представлены уникальные фотографии и экспонаты, показывающие разнообразие сокровищ Каразинского университета, историю и современность университетских собраний. Вниманию посетителей предлагаются интересные образцы из коллекций, хранящихся в музее природы, музеи археологии ⚱, а также на факультете геологии, географии, рекреации и туризма, факультете математики и информатики, биологическом факультете, учебно-экспериментальной лаборатории физического факультета.
Открытие выставки в 12:00 по адресу: площадь Свободы, 4, главный корпус университета, 2-й этаж, музей истории университета.
Выставка будет работать до начала марта 2020 года.
Напомним, до 7 февраля в художественной галерее имени Генриха Семирадского проходит выставка народного художника Украины Виктора Ковтуна «С университетом в сердце», посвященная университету Каразина.
Подходящий день, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения (не перегибая палку, конечно). В делах вам придется надеяться в первую очередь на себя.
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