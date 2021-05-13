13.05.2021 12:14

Решил не портить статистику: полицейскому сообщено о подозрении в сокрытии тяжкого преступления

Под процессуальным руководством областной прокуратуры сообщено о подозрении капитану полиции по факту сокрытия тяжкого преступления (ч. 1 ст. 396 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что в феврале 2020 года в Харькове, в Лосевский переулке, группа лиц совершила разбойное нападение на мужчину. Злоумышленники нанесли потерпевшему телесные повреждения и ограбили.



В тот же день пострадавшего доставили в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А. И. Мещанинова. Полицейский, который в то время занимал должность оперуполномоченного Холодногорского отдела полиции ГУНП в Харьковской области, опросил пострадавшего без письменной фиксации.

«Борясь» за хорошие показатели и желая скрыть преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 187 УК Украины, оперуполномоченный настаивал на том, что лиц, совершивших преступление, полиция не найдет, а потерпевший якобы получил телесные повреждения по собственной неосторожности, денежные средства потерял сам и претензий к кому-либо не имеет. В конце концов, полицейский уговорил потерпевшего не писать заявление о совершении преступления.



Указанное уголовное преступление по ч. 2 ст. 187 УК Украины было зарегистрировано в ЕРДР и расследовано только после вмешательства областной прокуратуры при расследовании фактов укрытия преступлений от учета.



12 мая 2021 года указанному оперуполномоченному сообщено о подозрении по факту сокрытия тяжкого преступления (ч. 1 ст. 396 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранения от должности.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до трех месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.