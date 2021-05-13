Главная Новости Криминал и происшествия На Харьковщине спасатели помогли добраться медикам к парализованной женщине
13.05.2021  12:20   

На Харьковщине спасатели помогли добраться медикам к парализованной женщине

Утром 13 мая спасателям поступило сообщение о том, что в доме по адресу: пгт. Купянск-Узловой, ул. Циолковского в комнате находится 73 летняя женщина, которую парализовало и она не может самостоятельно открыть дверь. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В присутствии сотрудников полиции спасатели открыли входную дверь с помощью аварийно-спасательного инструмента и своевременно передали пожилую женщину сотрудникам бригады скорой медицинской помощи.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  спасатели, медики, женщина
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.05 Криминал и происшествия На Харьковщине столкнулись внедорожник и легковушка. Водителя одного из авто вырезали из салона спасатели (ФОТО) 30.04 Криминал и происшествия Смерть на крыше гаража. Спасатели спустили на землю тело мужчины 27.04 Криминал и происшествия Спасатели извлекли застрявшего котенка из-под железобетонной плиты на Харьковщине
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 