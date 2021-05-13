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13.05.2021  11:19   

На границе с Россией задержали нарушителя (ВИДЕО)

Мужчина задержан за незаконное пересечение государственной границы

На днях с помощью видеокамер пограничники Харьковского отряда обнаружили мужчину, который двигался в сторону границы.

Наряд немедленно выдвинулся на место происшествия и задержал неизвестного без документов.

Нарушителем оказался житель населенного пункта Волчанск, он пытался незаконно пересечь границу из Украины в РФ, в районе населенного пункта Плетеневка.

Сейчас он привлечен к административной ответственности за незаконное пересечение границы украинец должен заплатить штраф 3400 грн и еще 170 грн - за нарушение пограничного режима.

Источник:   ГПСУ
 Тэги:  пограничники, нарушитель, харьков
 
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