13.05.2021 11:19

На границе с Россией задержали нарушителя (ВИДЕО)

Мужчина задержан за незаконное пересечение государственной границы

На днях с помощью видеокамер пограничники Харьковского отряда обнаружили мужчину, который двигался в сторону границы.

Наряд немедленно выдвинулся на место происшествия и задержал неизвестного без документов.

Нарушителем оказался житель населенного пункта Волчанск, он пытался незаконно пересечь границу из Украины в РФ, в районе населенного пункта Плетеневка.



Сейчас он привлечен к административной ответственности за незаконное пересечение границы украинец должен заплатить штраф 3400 грн и еще 170 грн - за нарушение пограничного режима.