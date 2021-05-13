На границе с Россией задержали нарушителя (ВИДЕО)

Мужчина задержан за незаконное пересечение государственной границы
На днях с помощью видеокамер пограничники Харьковского отряда обнаружили мужчину, который двигался в сторону границы.
Наряд немедленно выдвинулся на место происшествия и задержал неизвестного без документов.
Нарушителем оказался житель населенного пункта Волчанск, он пытался незаконно пересечь границу из Украины в РФ, в районе населенного пункта Плетеневка.
Сейчас он привлечен к административной ответственности за незаконное пересечение границы украинец должен заплатить штраф 3400 грн и еще 170 грн - за нарушение пограничного режима.
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На протяжении дня возможны любые неожиданности и сюрпризы. К интуиции сегодня стоит прислушаться особо – именно сейчас она способна дать вам немало ценных идей и советов.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью небольшой кратковременный дождь, днем без существенных осадков.
В этот день во Франции изобрели столовый нож, а наши предки определяли, каким будет лето.
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