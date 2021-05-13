В реке Оскол утонул мужчина

В Купянском районе спасатели достали из воды тело погибшего.
12 мая в 17:44 в Службу спасения «101» поступило сообщение о несчастном случае, который произошел в городе Купянске вблизи ул. Мичурина на реке Оскол.
Сообщалось о гибели 68-летнего мужчины в воде.
Чтобы извлечь тело из воды, требовалась помощь спасателей.
К месту происшествия выехали спасатели 44-й Государственной пожарно-спасательной части из Купянска на аварийно-спасательном автомобиле. С помощью лодки и спасательной веревки тело погибшего вытащили на берег и передали следователям.
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