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13.05.2021  08:15   

Сеть складов контрафактных сигарет накрыли в Харькове (ФОТО)

Изъято более 200 000 пачек табачных изделий.

Харьковская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту незаконного приобретения с целью сбыта, хранение с этой целью, а также сбыта и транспортировки с целью сбыта незаконно изготовленных табачных изделий (ч. 1 ст. 204 УК Украины).

В ходе досудебного расследования получена оперативная информация о местах хранения и массового сбыта (магазины, павильоны, самодельные передвижные лотки в местах скопления людей) незаконно изготовленных табачных изделий без марок акцизного налога и с поддельными марками акцизного налога.



С целью проверки указанной информации сотрудниками ГФС в области совместно с работниками УСБУ в Харьковской области, оперативно-розыскного подразделения Харьковского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины и спецподразделения Государственной пограничной службы Украины «Дозор» на протяжении майских праздников проведен ряд обысков, по результатам которых выявлено и изъято более 170 тыс. пачек табачных изделий и около 35 тыс. пачек табака для курения кальяна.



По одному из адресов проведения обыска обнаружено хранилище оружия - охотничий карабин, боевой пистолет, устройство для отстрела резиновых пуль и патроны к ним.



По данному факту начато уголовное производство относительно незаконного обращения с оружием и боевыми припасами.

Продолжаются следственные действия, направленные на установление полного круга лиц, причастных к незаконному распространению фальсифицированных подакцизных товаров.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, табак, сингареты, контрафакт, харьков
 
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