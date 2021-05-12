12.05.2021 15:25

Пока бабушка была в ванной, маленький внучок ушел гулять по городу. Правоохранители вернули беглеца домой

Никаких противоправных действий в отношении 10-летнего ребенка совершено не было.





11 мая в 20:05 в дежурную часть Купянского райотдела полиции обратилась женщина, которая сообщила, что на железнодорожном вокзале в поселке Купянск-Узловой бродит мальчик и не может объяснить где он живет.



Полицейские оперативно разыскали бабушку ребенка и вернули его домой. По словам правоохранителей, мальчик находился в гостях у своей бабушки и, воспользовавшись тем, что женщина пошла в ванную комнату, вышел из квартиры и пошел гулять.



Полицейские провели с парнем профилактическую беседу.