Пока бабушка была в ванной, маленький внучок ушел гулять по городу. Правоохранители вернули беглеца домой

Никаких противоправных действий в отношении 10-летнего ребенка совершено не было.
11 мая в 20:05 в дежурную часть Купянского райотдела полиции обратилась женщина, которая сообщила, что на железнодорожном вокзале в поселке Купянск-Узловой бродит мальчик и не может объяснить где он живет.
Полицейские оперативно разыскали бабушку ребенка и вернули его домой. По словам правоохранителей, мальчик находился в гостях у своей бабушки и, воспользовавшись тем, что женщина пошла в ванную комнату, вышел из квартиры и пошел гулять.
Полицейские провели с парнем профилактическую беседу.
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