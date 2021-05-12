Главная Новости Криминал и происшествия Пока бабушка была в ванной, маленький внучок ушел гулять по городу. Правоохранители вернули беглеца домой
12.05.2021  15:25   

Пока бабушка была в ванной, маленький внучок ушел гулять по городу. Правоохранители вернули беглеца домой

Никаких противоправных действий в отношении 10-летнего ребенка совершено не было.



11 мая в 20:05 в дежурную часть Купянского райотдела полиции обратилась женщина, которая сообщила, что на железнодорожном вокзале в поселке Купянск-Узловой бродит мальчик и не может объяснить где он живет.

Полицейские оперативно разыскали бабушку ребенка и вернули его домой. По словам правоохранителей, мальчик находился в гостях у своей бабушки и, воспользовавшись тем, что женщина пошла в ванную комнату, вышел из квартиры и пошел гулять.

Полицейские провели с парнем профилактическую беседу.

Источник:   ГУНП
 Тэги:  ушел из дома, полиция, мальчик
 
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