12.05.2021 15:00

Угрожал ножем пожилой женщине и забрал все ее сбережения. Мужчине грозит 12 лет тюрьмы

Угрожая ножом, злоумышленник отобрал у 85-летней жительницы села Высокополье 7000 гривен и скрылся в неизвестном направлении. Об этом сообщили в областной полиции.

Сообщение о преступлении правоохранители получили 11 мая. 63-летний харьковчанин сообщил, что малознакомый мужчина угрожал ножом его 85-летней матери и завладел ее деньгами.

Полицейским потерпевшая рассказала, что мужчина попросил занять ему деньги. В ходе разговора он достал нож из кармана, угрожая женщине, зашел в летнюю кухню и забрал 7000 гривен, которые находились на полке шкафа. После чего скрылся в неизвестном направлении.

Сотрудники полиции оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался 29-летний местный житель села Высокополье. Ранее он уже был неоднократно судим. Во время поверхностной проверки полицейские обнаружили у него часть средств.

Следователями внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.