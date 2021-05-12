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12.05.2021  13:11   

В Харькове правоохранители накрыли банду сутенеров (ВИДЕО)

Кроме организатора преступного бизнеса, в состав группировки входили еще трое участников. Каждый из них выполнял свои обязанности.


В Харькове правоохранители накрыли банду сутенеров (ВИДЕО)

Правоохранители сообщили, что 46-летняя харьковчанка подыскивала молодых женщин и втягивала их в занятие проституцией. С целью получения незаконных доходов злоумышленница организовала на территории Харькова места разврата. Для этого она арендовала четыре квартиры, в которых женщины оказывали сексуальные услуги за деньги.

К преступной деятельности женщина привлекла 47-летнего мужчину, который был водителем-охранником. Он охранял квартиры, в которых девушки предоставляли сексуальные услуги. А также при необходимости перевозил девушек к клиентам.

27-летняя харьковчанка принимала телефонные звонки от клиентов, их запись, контролировала выход девушек на работу и обеспечивала выдачу денег за предоставленные сексуальные услуги.

18-летняя жительница Дергачевского района выполняла функции модератора. Девушка размещала объявления в сети Интернет.

В ночь на 30 апреля полицейские управления миграционной полиции, следователи следственного управления с привлечением батальона полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области провели 9 санкционированных обысков по местам проживания фигурантов, в квартирах для предоставления услуг сексуального характера, а также в автомобиле водителя-охранника.

В ходе обысков изъяты презервативы, два стартовых пистолета с патронами, деньги, компьютерная техника, черновые записи с механизмами работы и распределением денег, мобильные телефоны, sim-карты, секс-игрушки, флэш-носители и прочее.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении подозрений и избрании меры пресечения участникам группировки.

Санкция статьи предусматривает от 4 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в Харькове задержали группу сутенеров, которые входили в состав общественной организации «Международный комитет защиты прав человека».

Источник:   ГУНП
 Тэги:  проституция, сутенеры, харьков
 
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