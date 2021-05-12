Междугородняя маршрутка с пассажирами сбила насмерть пешехода

ДТП произошло в Купянске 10 мая.
Как сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки, в 21.49 на улице Сватовской водитель рейсового микроавтобуса «Фольксваген» сообщением Луганск-Киев совершил наезд на 28-летнюю женщину-пешехода.
От полученных травм пострадавшая скончалась на месте ДТП.
В микроавтобусе находились 18 пассажиров. Никто из них не пострадал.
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