12.05.2021 10:35

Междугородняя маршрутка с пассажирами сбила насмерть пешехода

ДТП произошло в Купянске 10 мая.

Как сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки, в 21.49 на улице Сватовской водитель рейсового микроавтобуса «Фольксваген» сообщением Луганск-Киев совершил наезд на 28-летнюю женщину-пешехода.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте ДТП.

В микроавтобусе находились 18 пассажиров. Никто из них не пострадал.