Подробности пожара на Танкопия: эвакуированы 25 человек (ФОТО)

Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки.
11 мая в 16:49 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в шестнадцатиэтажном жилом доме на ул. Танкопия, 3/1. Возгорание возникло на балконе квартиры на седьмом этаже.
Через несколько минут к месту вызова прибыло 2 отделения Службы спасения на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице в составе 12 спасателей.
По прибытию пожарных было установлено, что на балконе и в комнате квартиры горят домашние вещи и мебель на площади около 20 кв.м.
Еще до прибытия пожарных, сотрудниками Нацполиции, которые патрулировали недалеко, была организована эвакуация людей из задымленного подъезда на свежий воздух. Всего с верхних этажей здания пожарные совместно патрульными вывели по лестнице на свежий воздух 25 человек, из которых 5 детей.
Пожар был локализован в 17:15 и полностью ликвидирован в 17:44. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки.
Комментариев: 0
Главное: берясь сегодня за какое-то дело, вам очень не помешает спокойно взвесить и обдумать, не переоцениваете ли вы свои силы?
Под влиянием тыловой части Каспийского циклона и его атмосферных фронтов, на Харьковщине ожидается холодная и ветреная погода. Будет стоять облачная погода. Ночью небольшой кратковременный дождь, днем кратковременный дождь. Местами по области гроза.
12 мая отмечается профессиональный праздник представительниц одной из самых гуманных профессий – Международный день медицинских сестер.
влажность:
давление:
ветер: