Главная Новости Криминал и происшествия Построил гаражи на самозахваченном участке – горе-предприниматель пойдет под суд
12.05.2021  08:45   

Построил гаражи на самозахваченном участке – горе-предприниматель пойдет под суд

В Ленинский районный суд Харькова направлен обвинительный акт в отношении мужчины по факту самовольного строительства здания на самовольно занятом земельном участке.

Досудебным расследованием установлено, что в ноябре 2018 года мужчина получил в аренду нежилое здание автомойки и земельный участок, который находится на улице Холодногорской. Площадь указанного участка, на котором расположено автомойка, составляет почти 0,03 га.

Не имея законных оснований, человек самовольно занял еще и расположенную рядом земельный участок площадью 0,09 га и незаконно достроил гаражные боксы. Самовольно занята мужем земельный участок находится в коммунальной собственности и принадлежит территориальной общине Харькова.

Общая сумма нанесенного ущерба составляет почти 200 тыс. грн.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, самозахват, земля, харьков
 
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