На Харьковщине на пепелище дома обнаружен труп домовладельца

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 11 мая Постарайтесь не пускать обиды в сердце – они могут оставить долгий след. Зато если сосредоточиться на позитивных моментах, день обещает оказаться очень продуктивным.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 12 мая Под влиянием тыловой части Каспийского циклона и его атмосферных фронтов, на Харьковщине ожидается холодная и ветреная погода. Будет стоять облачная погода. Ночью небольшой кратковременный дождь, днем кратковременный дождь. Местами по области гроза.