Главная Новости Криминал и происшествия На Харьковщине на пепелище дома обнаружен труп домовладельца
11.05.2021  15:51   

На Харьковщине на пепелище дома обнаружен труп домовладельца

Пожар в жилом доме произошел 11 мая в селе Охочее Нововодолажского района Харьковской области.

По словам пожарных, на площади 55 кв метров горел частный дом.

Во время тушения пожара в его очаге спасатели обнаружили тело 66-летнего владельца домовладения.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, труп
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.05 Криминал и происшествия Пожар: пылает квартира в высотке (ВИДЕО) 11.05 Криминал и происшествия Ночью в частном дворе сгорел новенький автомобиль (ФОТО) 10.05 Криминал и происшествия В Харькове в гаражном кооперативе произошел крупный пожар. Есть пострадавшие
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 