11.05.2021 13:42

У нарушителя ПДД оказались фальшивые документы

Патрульные обнаружили водителя, который предоставил свидетельство о регистрации с признаками подделки.

Днем 10 мая ​​полицейские остановили в Рыбасовском переулке авто Volvo за нарушение правил дорожного движения.

Во время проверки документов патрульные обнаружили признаки подделки свидетельства о регистрации транспортного средства, а именно записи в документе не соответствовали учетным записям в имеющейся базе данных. Также полицейские обнаружили различия в номерах кузова с теми, которые зарегистрированы в базе.



На место вызвана следственно-оперативная группа. Следователями будет решаться вопрос о квалификации данного события.