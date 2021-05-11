У нарушителя ПДД оказались фальшивые документы

Патрульные обнаружили водителя, который предоставил свидетельство о регистрации с признаками подделки.
Днем 10 мая полицейские остановили в Рыбасовском переулке авто Volvo за нарушение правил дорожного движения.
Во время проверки документов патрульные обнаружили признаки подделки свидетельства о регистрации транспортного средства, а именно записи в документе не соответствовали учетным записям в имеющейся базе данных. Также полицейские обнаружили различия в номерах кузова с теми, которые зарегистрированы в базе.
На место вызвана следственно-оперативная группа. Следователями будет решаться вопрос о квалификации данного события.
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