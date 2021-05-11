Мешки бесхозной рыбы нашли на берегу водоема

На берегу Оскольского водохранилища государственных инспекторов ждала находка на 74 кг.
6 мая во время рыбоохранного рейда на берегу Оскольского водохранилища, неподалеку базы отдыха «Свет Шахтера» в пгт Боровая Изюмского района, инспекторы обнаружили мешки с рыбой (лещ - 425 экз., рлоскирка - 63 экз.) общим весом 74 кг.
Владельца улова установить не удалось. Составлен акт бесхозного имущества.
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