11.05.2021 09:44

Ночью в частном дворе сгорел новенький автомобиль (ФОТО)

В Шевченковском районе Харькова спасатели ликвидировали пожар в автомобиле.

11 мая в 1:10 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном дворе по ул. Севастопольской, 109.



Два оперативных отделения 1-й Государственной пожарно-спасательной части немедленно прибыли на место вызова. На момент их прибытия горел автомобиль "Mitsubishi Outlander", 2020 года выпуска. Площадь пожара составила более 4 кв. м.

Авто стояло возле жилого дома, которому также угрожал огонь. Спасатели приняли незамедлительные меры по тушению пожара и защиты жилья.



В 1:27 они локализовали пожар и в 1:56 полностью ликвидировали его. Дом был спасен.



Причина возникновения возгорания устанавливается.