11.05.2021 08:02

Чуть не сбил пешеходов с детьми на переходе: патрульные нашли «героя» (ВИДЕО, ФОТО)

9 мая в сети появилось видео, на котором видно, как водитель автомобиля ЗАЗ грубо нарушает ПДД и создает аварийную обстановку пешеходам.



Днем 10 мая ​​патрульные разыскали правонарушителя. Мужчина признался в содеянном и признал свою вину.



Инспекторы составили на гражданина административную постановление по ч.2 ст. 122 (Выезд на полосу встречного движения на дороге, имеет две полосы движения в каждом направлении) и административный протокол по ч.5 ст 122 (Непредоставление преимущества в движении пешеходам, повлекшее создание аварийной обстановки) КоАП.