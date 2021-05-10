10.05.2021 17:53

Харьковские патрульные остановили ковер-самолет на центральной улице города (ВИДЕО)

Съемку очередного остросюжетного Тик Ток челленджа пресекли харьковские патрульные на проспекте Науки в Харькове.

Днем, 10 мая на проспекте Науки патрульные заметили автомобиль Honda, водитель которого перевозил двух пассажиров вне салона автомобиля на тележке, имитирующей ковер-самолет. Еще двое пассажиров, находясь в открытом багажнике автомобиля, снимали это на мобильный телефон.

Правоохранители приняли решение остановить автомобиль. На водителя транспортного средства составили протокол по ч. 5 ст. 121 (Нарушение правил пользования водителем и пассажирами средствами пассивной безопасности), ч. 1 ст. 122 (Нарушение правил перевозки пассажиров и грузов), а также административный протокол по ст. 173 (грубое нарушение общественного порядка и спокойствия граждан).