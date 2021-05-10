Главная Новости Криминал и происшествия Харьковские патрульные остановили ковер-самолет на центральной улице города (ВИДЕО)
10.05.2021  17:53   

Харьковские патрульные остановили ковер-самолет на центральной улице города (ВИДЕО)

Съемку очередного остросюжетного Тик Ток челленджа пресекли харьковские патрульные на проспекте Науки в Харькове.

Днем, 10 мая на проспекте Науки патрульные заметили автомобиль Honda, водитель которого перевозил двух пассажиров вне салона автомобиля на тележке, имитирующей ковер-самолет. Еще двое пассажиров, находясь в открытом багажнике автомобиля, снимали это на мобильный телефон.

Правоохранители приняли решение остановить автомобиль. На водителя транспортного средства составили протокол по ч. 5 ст. 121 (Нарушение правил пользования водителем и пассажирами средствами пассивной безопасности), ч. 1 ст. 122 (Нарушение правил перевозки пассажиров и грузов), а также административный протокол по ст. 173 (грубое нарушение общественного порядка и спокойствия граждан).

Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  харьков, ковер-самолет, патрульные
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.05 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 11 мая 10.05 Криминал и происшествия В Харькове в гаражном кооперативе произошел крупный пожар. Есть пострадавшие 10.05 Криминал и происшествия Харьковские пожарные за неделю спасли из огня 18 человек
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 