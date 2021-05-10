10.05.2021 12:52

В Харькове в гаражном кооперативе произошел крупный пожар. Есть пострадавшие

Пожар на территории гаражного кооператива "Победа" на ул. Старошишковской произошел 10 мая утром.

Об этом сообщают в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. На момент прибытия пожарных огнем был охвачен гаражный бокс, в котором находился автомобиль "Honda Civic". В результате пожара пострадал 28-летний владелец этого гаража. Его госпитализировали в Ожоговый центр Харькова.

Кроме того, огонь распространился на другой бокс, находившийся ниже ярусом, в котором огнем охвачены были вещи. Еще до прибытия спасателей из этого гаража хозяином был эвакуирован автомобиль "RAVON R4". Однако под действием пламени авто успело получить повреждения.

Причина возникновения возгорания устанавливается.