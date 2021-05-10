Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове в гаражном кооперативе произошел крупный пожар. Есть пострадавшие
10.05.2021  12:52   

В Харькове в гаражном кооперативе произошел крупный пожар. Есть пострадавшие

Пожар на территории гаражного кооператива "Победа" на ул. Старошишковской произошел 10 мая утром.

Об этом сообщают в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. На момент прибытия пожарных огнем был охвачен гаражный бокс, в котором находился автомобиль "Honda Civic". В результате пожара пострадал 28-летний владелец этого гаража. Его госпитализировали в Ожоговый центр Харькова.

Кроме того, огонь распространился на другой бокс, находившийся ниже ярусом, в котором огнем охвачены были вещи. Еще до прибытия спасателей из этого гаража хозяином был эвакуирован автомобиль "RAVON R4". Однако под действием пламени авто успело получить повреждения.

Причина возникновения возгорания устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, гаражный кооператив, харьков
 
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