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10.05.2021  11:14   

Харьковские пожарные за неделю спасли из огня 18 человек

В течение недели, с 3 по 10 мая подразделения ГУ ГСЧС в Харьковской области круглосуточно несли боевое дежурство и оперативно реагировали на чрезвычайные события, пожары, другие вызовы.

В течение этого периода харьковские спасатели 237 раз выезжали по сигналу «Тревога». Из них 122 выезды на ликвидацию пожаров и возгораний, 21 раз спасатели выезжали для оказания помощи населению и на дорожно-транспортные происшествия, 20 раз для обезвреживания взрывоопасных предметов, 14 - на дежурство, 60 - другие выезды.

К сожалению в результате пожаров погибли 2 человека, еще 4 пострадали. Однако, благодаря оперативным действиям подразделений ГСЧС при ликвидации пожаров были эвакуированы из опасных зон 18 человек.

В то же время, пиротехники ГСЧС обезвредили 422 боеприпасов времен Второй мировой войны, среди которых 2 авиабомбы, 22 артснаряд, 160 минометных мин, 2 гранаты и 236 патронов.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  гсчс, пожарные, харьков
 
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