Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове на полном ходу отвалились два колеса у ГАЗели (ВИДЕО)
10.05.2021  10:00   

В Харькове на полном ходу отвалились два колеса у ГАЗели (ВИДЕО)

Событие произошло по проспекту Льва Ландау утром, 10 мая. Соответствующее видео опубликовано в телеграмм-канале Харьков Life.

На кадрах видно, как на ходу у автомобиля ГАЗель отвалились два задних колеса. По счастливой случайности никто из прохожих не пострадал. Что не скажешь о двух легковых автомобилях, которые немного пострадали от контакта с устремившимися вперед колесами.

Информация о повреждениях автомобилей уточняется.

Ранее сообщалось, что во время движения по Московскому проспекту у автомобиля MAN на ходу отлетело два задних колеса. Одно осталось на проезжей части, а другое укатилось на парковку торгово-офисного центра Sun City.

Тэги:  дтп, газель, колеса
 
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