В Харькове на полном ходу отвалились два колеса у ГАЗели (ВИДЕО)

Событие произошло по проспекту Льва Ландау утром, 10 мая. Соответствующее видео опубликовано в телеграмм-канале Харьков Life.
На кадрах видно, как на ходу у автомобиля ГАЗель отвалились два задних колеса. По счастливой случайности никто из прохожих не пострадал. Что не скажешь о двух легковых автомобилях, которые немного пострадали от контакта с устремившимися вперед колесами.
Информация о повреждениях автомобилей уточняется.
Ранее сообщалось, что во время движения по Московскому проспекту у автомобиля MAN на ходу отлетело два задних колеса. Одно осталось на проезжей части, а другое укатилось на парковку торгово-офисного центра Sun City.
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