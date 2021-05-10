Под Харьковом в горящем заброшенном доме обнаружили человека

Пожар в заброшенном доме в с. Покотиловка произошел вечером 9 мая.
Об этом сообщили в Главном управлении государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.
Прибывшие на место пожара 2 отделения спасателей установили что внутри дома горит хлам и мусор. Горели также конструктивные элементы самого дома.
В результате пожара пострадал 33-летний местный, которого госпитализировали с отравлением угарным газом в Областную клиническую больницу.
Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.
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