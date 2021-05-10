10.05.2021 09:32

Под Харьковом в горящем заброшенном доме обнаружили человека

Пожар в заброшенном доме в с. Покотиловка произошел вечером 9 мая.

Об этом сообщили в Главном управлении государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

Прибывшие на место пожара 2 отделения спасателей установили что внутри дома горит хлам и мусор. Горели также конструктивные элементы самого дома.

В результате пожара пострадал 33-летний местный, которого госпитализировали с отравлением угарным газом в Областную клиническую больницу.

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Волчанском районе в результате собственной неосторожности 37-летний мужчина едва не сгорел заживо.