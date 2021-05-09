В Харькове нетрезвый водитель внедорожника вылетел на тротуар и едва не сбил прохожих (ФОТО, ВИДЕО)

ДТП произошло днем 9 мая на улице Сергея Грицевца в Индустриальном районе Харькова.
Соответствующие фото и видео опубликовали в харьковских социальных пабликах.
По словам очевидцев, водитель автомобиля "Hyundai santa fe" не справился с управлением, вылетел на бордюр и снес оградительный забор, едва не сбив пешеходов.
Отмечается ,что водитель автомобиля на иностранной регистрации находился в состоянии алкогольного опьянения.
Прибывшие на место происшествия правоохранители пригласили мужчину на медосвидетельствование.
Подробности аварии выясняются.
По информации телеграмм-канала Автомобильный Харьков, 2 ноября 2020 года данный водитель уже фигурировал в ДТП. Тогда он сбежала с места происшествия. Когда его догнали, он так же был в состоянии опьянения. Правоохранители составили на него протокол по 130-й статье КУоАП.
Напомним, 15 апреля на 544-м километре трассы Киев-Харьков-Довжанский в Чугуевском районе Харьковской области произошло лобовое столкновение ВАЗ-2106 и Renault Logan. В результате столкновения погиб 19-летний водитель автомобиля ВАЗ.
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