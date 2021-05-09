09.05.2021 13:35

В Харькове нетрезвый водитель внедорожника вылетел на тротуар и едва не сбил прохожих (ФОТО, ВИДЕО)

ДТП произошло днем 9 мая на улице Сергея Грицевца в Индустриальном районе Харькова.

Соответствующие фото и видео опубликовали в харьковских социальных пабликах.

По словам очевидцев, водитель автомобиля "Hyundai santa fe" не справился с управлением, вылетел на бордюр и снес оградительный забор, едва не сбив пешеходов.

Отмечается ,что водитель автомобиля на иностранной регистрации находился в состоянии алкогольного опьянения.

Прибывшие на место происшествия правоохранители пригласили мужчину на медосвидетельствование.

Подробности аварии выясняются.

По информации телеграмм-канала Автомобильный Харьков, 2 ноября 2020 года данный водитель уже фигурировал в ДТП. Тогда он сбежала с места происшествия. Когда его догнали, он так же был в состоянии опьянения. Правоохранители составили на него протокол по 130-й статье КУоАП.

Напомним, 15 апреля на 544-м километре трассы Киев-Харьков-Довжанский в Чугуевском районе Харьковской области произошло лобовое столкновение ВАЗ-2106 и Renault Logan. В результате столкновения погиб 19-летний водитель автомобиля ВАЗ.